Mann og kvinne arresterte etter funnet av 39 døde i lastebil i England

utenriks

Dei to, ein mann og ei kvinne som begge er 38 år, vart arresterte i Cheshire, nordvest i England fredag.

Kvinna er registrert som eigar av trekkvogna som plukka opp konteinaren, ifølgje The Guardian, som attgir opplysningar i bulgarske medium. Ektemannen skal vere eigar av eit godstransportselskap. Han skal ha hevda at trekkvogna vart seld til eit selskap i Nord-Irland.

Frå før er ein 25 år gammal lastebilsjåfør frå Nord-Irland sikta i saka.

Britisk politi fortsette avhøyra av 25-åringen fredag, ifølgje nyheitsbyrået AFP. Han plukka opp konteinaren i Purfleet ein dryg halvtime før ambulanse vart tilkalla. Ambulansetenesta har ikkje villa opplyse om kven som tok kontakt.

Britisk politi har opplyst at offera er kinesiske statsborgarar. Dei etterforskar om organiserte kriminelle står bak.

Blir obdusert

Kina har ikkje stadfesta at offera er kinesiske, men opplyser at dei samarbeider med britiske styresmakter om å identifisere dei.

Fredag ettermiddag melde ein vietnamesisk menneskerettsorganisasjon at eitt av offera kan vere ei vietnamesisk kvinne.

Identifiseringsarbeidet er tidkrevjande, og britisk politi legg vekt på å behandle leivningane med verdigheit. Torsdag kveld, nesten to døgn etter det grufulle funnet, vart dei første leivningane frakta til sjukehus for obduksjon.

GPS-spor

Offera vart funne i kjølekonteinaren på eit industriområde i Sør-England natt til onsdag. Konteinaren kom frå Zeebrugge i Belgia til hamna Purfleet i England same natt. Sjølve trekkvogna kom til England via den walisiske hamna Holyhead, altså på motsett kant av landet.

Politiet har gjennomgått GPS-informasjon frå konteinaren. Den viser at han har vore fram og tilbake mellom Europa og Storbritannia fleire gonger sidan midten av oktober. Han var mellom anna i Lille og Dunkerque i Frankrike og Brugge i Belgia.

Det er uklart når offera tok seg inn konteinaren. Hamneleiinga i Zeebrugge har avvist at det kan ha skjedd på hamneområdet. Belgisk politi jobbar med å finne ut kvar konteinaren kom frå.

Frankrike har auka grensekontrollen, og menneskesmuglarar har i staden byrja å bruke hamner i Nederland og Belgia, ifølgje britiske styresmakter.

Blir etterforska i fleire land

Saka blir etterforska både i Irland og Belgia, i tillegg til i Storbritannia.

Kinas utanriksdepartement etterlyste fredag eit sterkare samarbeid for å kjempe mot menneskesmuglarar. Fleire tar òg til orde for at det er behov for å opne for meir lovleg innvandring. Torsdag kveld var det ein demonstrasjon utanfor innanriksdepartementet, der deltakarane kravde ein meir human innvandringspolitikk.

(©NPK)