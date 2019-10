Kina ber om innsats mot menneskesmugling

utenriks

Britisk politi har opplyst at dei døde, 31 menn og 8 kvinner, var kinesiske statsborgarar. Det kan ikkje kinesiske styresmakter stadfeste, opplyste talsmann Hua Chunying i det kinesiske UD fredag.

Men Kina samarbeider med britiske styresmakter om å identifisere offera, fortalde han. Samtidig oppmoda han til ein felles innsats mot menneskesmugling.

– Ta ansvar

Statlege kinesiske medium går lenger og kritiserer Storbritannia og Europa for å ikkje gjere meir for å hindre slike tragediar.

– Storbritannia må ta ansvar, heitte det i leiarartikkelen i den engelskspråklege avisa Global Times, sitert i britiske The Guardian.

Her blir det hevda at europeiske land ville gjort langt meir om det var deira eigne borgarar som vart ramma. I 2000 vart 59 kinesarar funne døde i ein lastebil ved Dover i Sør-England. Og i 2015 vart 71 døde personar funne i ein lastebil i Austerrike. Offera var frå dei krigsherja landa Syria, Irak og Afghanistan.

At det no endå ein gong er funnen ein konteinar full av døde kinesarar, har vekt oppsikt i Kina. Saka dominerer i sosiale medium, ifølgje The Guardian.

Identifiserer

Dei 39 vart funne døde natt til onsdag. Dei var i ein kjølekonteinar som akkurat var kommen til England frå Belgia.

Elleve av dei døde vart torsdag kveld frakta til sjukehus, der dei skal obduserast. Politiet har gjort det klart at det vil ta lang tid å identifisere offera og har understreka at dei er svært opptatt av å handtere dei døde på ein verdig måte.

Ein 25 år gammal nordirsk lastebilsjåfør er mistenkt i saka. Britisk politi undersøkjer om organiserte kriminelle har vore involvert.

Saka blir etterforska i Storbritannia, Belgia og Irland.

