Japans handelsminister går av etter brot på vallova

utenriks

Presset mot Isshu Sugawara har auka etter at eit magasin skreiv at han er mistenkt for å betale 20.000 yen, om lag 1.700 norske kroner, til ein familie i valkretsen sin og for å gi gåver til andre veljarar.

Sjølv om det er snakk om små beløp, er det eit brot på vallova i Japan.

Sugawara sende avskjed til statsminister Shinzo Abe etter eit regjeringsmøte, melder allmennkringkastaren NHK.

Sugawara vart utnemnt etter utskiftingar i regjeringa, men han overtok ikkje dei viktige handelsforhandlingane med USA. Den oppgåva er det framleis tidlegare handelsminister Toshimitsu Motegi, som no fungerer som utanriksminister, som har.

