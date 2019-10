Google og Facebook nektar å betale franske medium for innhald i lenkjer

utenriks

Dermed er det duka for strid om ei ny opphavsrettslov EU har innført for å sikre at medieselskapa får betalt når nettkjempene viser innhaldet deira. Frankrike er det første landa der lova trer i kraft, det skjedde torsdag.

Facebook seier dei ikkje vil betale franske medium når brukarar deler lenkjer til artiklar der utdrag av bilde, video eller tekst blir viste. Selskapet sluttar seg dermed til Google i motstanden mot reglane.

Når visuelle element som tekst eller video automatisk følgjer med lenkja på Facebook, kan det auke sannsynet for at brukarar trykker på lenkja. Facebooks direktør for nyheitssamarbeid i Europa, Jesper Doub, skriv i eit blogginnlegg at franske mediekonsern frå no av må gi samtykke for at dette skal halde fram.

Seier dei ikkje ja, vil Facebook berre legge på ei tekstlenkje, og selskapet seier at franske utgivarar ikkje vil få kompensasjon for bruken av såkalla «berika lenker».

Franske utgivarar var allereie i harnisk over Googles manglande vilje til å betale for å vise bilde, videoar eller artiklar i søkeresultatene, og ein juridisk strid er i emning.

Presseorganisasjonen APIG, som representerer fleire tital franske aviser, håper å kunne presse regjeringa til å setje i verk tiltak mot internettgiganten.

– Framtida til den franske og europeiske pressa står på spel, seier Jean-Michel Baylet, leiar for APIG.

