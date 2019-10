Fem dømde etter nazidemonstrasjon i Göteborg

utenriks

Forholda som dei til saman 16 personane var tiltalte for, skjedde i samband med ein demonstrasjon som den nynazistiske gruppa Nordiska motståndsrörelsen (NMR) heldt i den svenske byen i 2017.

Göteborg tingrett frifann alle som var tiltalt for hets mot folkegrupper, men fem personar vart dømde for vald mot politiet som var på staden. To vart frifunne etter denne tiltalen.

Ifølgje påtalemakta uttrykte dei tiltalte respektløyse overfor andre grupper menneske enn dei som er frå Norden. Påtalemakta meiner det skjedde gjennom bruk av hjelmar, skjold, uniformsliknande klede med NMRs symbol og gjennom talar som vart haldne.

Retten avviste at det dreier seg om hets mot folkegrupper og grunngav det mellom anna med ytringsfridommen.

– Tingretten ser på det samla inntrykket av demonstrasjonane som at det ikkje var militært, og det gav heller ingen utvitydige koplingar til det nasjonalsosialistiske synet på 30- og 40-talet i Tyskland, skriv retten, ifølgje SVT.

