Demonstrasjonane i Libanon held fram

utenriks

Sjølv om Libanons president Michel Aoun har oppmoda til dialog nektar demonstrantane å forlate gatene. Regjeringa har òg vedtatt ei rekke økonomiske reformer i eit forsøk på å få bukt med opptøyane.

Demonstrantane held fram å blokkere hovudvegane gjennom landet for å legge press på styresmaktene, og mange meiner regjeringa bør gå av. Protestane starta førre veke som ein reaksjon mot auka skattar.

Leiaren for Iran-allierte Hizbollah, Hassan Nasrallah, oppmoda fredag tilhengarane sine til å ikkje slutte seg til protestane mot regjeringa, men heller søke dialog. Han uttrykker òg bekymring for at landet er på veg tilbake i ein borgarkrig.

I fjor heldt Libanon sitt første val på ny nasjonalforsamling på ni år, men det førte ikkje til store endringar i det sterkt splitta landet. Saad Hariri fekk halde fram som statsminister, og det tok over åtte månader før han greidde å danne ei samlingsregjering.

Libanon står på randa av økonomisk kollaps og slit med skyhøg utanlandsgjeld og budsjettunderskot.

Verdsbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og givarland lova i fjor 100 milliardar kroner i lån og støtte, men krev omfattande sparetiltak og reformer for å bidra. Sparetiltaka frå regjeringa møter likevel stor motstand i folket, og har resultert i demonstrasjonar og opptøyar.

