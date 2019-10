Amnesty: Minst 16 drepne i samanstøyt i Etiopia

utenriks

– Til no har vi fått stadfesta at 16 menneske er drepne, men talet kan vere høgare fordi vi har fått fleire nye meldingar som vi enno ikkje har fått stadfesta, seier Amnesty-etterforskar Fisseha Tekle, som har ansvar for Etiopia og Eritrea.

– Nokre vart drepne med stokkar, nokre med machetar, medan nokre døydde då husa deira vart brente ned. Folk har til og med brukt kuler og andre våpen til å drepe og kjempe mot kvarandre, seier Tekle.

Protestane herjar i Etiopiato veker etter at Ahmed vart kunngjord som vinnar av Nobels fredspris. Bakgrunnen for protestane er behandlinga til styresmaktene av opposisjonsleiaren Jawar Mohammed. Han var tidlegare ein alliert av Ahmed, men har no brote med statsministeren og vorte ein sterk kritikar av han.

Protestane starta då politiet omringa huset til Jawar, og han skuldar dei for å setje i gang eit angrep mot han.

