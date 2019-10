Amazon-sjefen ikkje lenger verdas rikaste

utenriks

Amazon-aksjen fall 7 prosent som følgje av eit kvartalsrekneskap som marknaden oppfatta som negativt.

Det sende Bezos' formue ned til 103,9 milliardar dollar. Det gjer at han hamnar på andreplass på lista over verdas rikaste. Microsofts grunnleggar Bill Gates er dermed tilbake på 1.-plass på lista. Han er god for 105,7 milliardar dollar, skriv Forbes.

Sjølv om omsetninga til Amazon steig med 24 prosent til 70 milliardar dollar i tredje kvartal fram til 30. september, fall fortenesta frå 2,9 milliardar dollar til 2,1 milliardar.

