Borgarrettsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) fortel at dei fleste barna var under tolv år. Meir enn 200 av barna skal vere under fem år, skriv The Washington Post.

ACLU hevdar justisdepartementet har halde tilbake desse tala, som kjem i tillegg til dei meir enn 2.700 barna som vart skilde frå foreldra i fjor.

Opplysningane kjem berre timar før fristen går ut for å identifisere alle barn som vart tatt frå foreldre som kryssa grensa mellom Mexico og USA i 2017.

