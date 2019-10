Ukrainas president var bekymra for press frå USA kort tid etter han vart vald

utenriks

Meir enn to månader før telefonsamtalen som sette i gang riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump, var Ukrainas nyvalte president allereie bekymra.

Overfor rådgivarar uttrykte han uro for at den amerikanske presidenten skulle presse han til å undersøke rivalen og demokraten Joe Biden, skriv nyheitsbyrået AP, som har snakka med tre ikkje namngitte kjelder.

Møtte rådgivarar 7. mai

Zelenskyj samla ei lita gruppe med rådgivarar den 7. mai i Kiev til eit møte som i utgangspunktet skulle handle om energibehovet i nasjonen. I staden brukte gruppa mesteparten av tida på å diskutere korleis dei skulle unngå å bli vikla inn i det amerikanske presidentvalet, ifølgje kjeldene.

Møtet fann stad før Zelenskyj vart tatt i eid som president, men omtrent to veker etter at Trump ringde for å gratulere han med valsigeren den 21. april. Erindringane til dei tre kjeldene er ulike når det gjeld i kva grad Zelenskyjs bekymring var spesifikt kopla til den første samtalen med Trump. Men alle er samde om at han frykta at Trump ville presse han til å etterforske tidlegare visepresident Biden og sonen hans.

Verken Zelenskyjs kontor i Kiev eller Det kvite hus har kommentert saka eller svart på spørsmål om Trump skal ha forlangt ei undersøking av Biden allereie i telefonsamtalen den 21. april, ifølgje AP.

Telefonsamtale 25. juli

Bakgrunnen for den pågåande riksrettsprosessen mot Trump er eit varsel om innhaldet i ein telefonsamtale presidenten hadde med Zelenskyj den 25. juli. I telefonsamtalen bad Trump den ukrainske motparten sin om å bidra til ei etterforsking av Joe Biden, som lenge har vore favoritt til å bli Demokratanes presidentkandidat i valet for neste år.

Demokratane meiner òg at Trump brukte amerikansk bistand som pressmiddel for å få Ukrainas president til å innleie korrupsjonsetterforsking mot Joe Bidens son.

Trump sjølv nektar for at han har gjort noko gale og har beskrive telefonsamtalen som «veldig uskyldig.»

