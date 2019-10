utenriks

Frå 1. november er det Christine Lagarde som overtar åremålsstillinga som leiar for ESB.

Etter rentemøtet på torsdag er signalet at renta på ubestemt tid kjem til å ligge på dagens nivå eller lågare til sentralbanken ser at inflasjonsutsiktene er tilstrekkeleg nær målet om å ligge rett under 2 prosent.

