USA: – Tyrkias invasjon i Syria var grunnlaus

Forsvarsministrane til alliansen skal òg diskutere omstilling og ny teknologi – inkludert 5G – men kort tid før møtet fekk dei òg ei ny utvikling i Syria å hanskast med.

– Tyrkias invasjon av Tyrkia var grunnlaus og set det vi har vunne i kampen mot IS i fare. Tyrkia har plassert oss alle i ein forferdeleg situasjon, sa Esper i eit foredrag til tankesmia German Marshall Fund i Brussel nokre timar før ministermøtet ved NATOs hovudkvarter. Han uttrykte òg bekymring for Tyrkias tilnærming til Russland.

– Landet går i feil retning og må komme tilbake i folden som ein ansvarleg alliert, sa Esper.

Ny teknologi

Den amerikanske ministeren snakka òg om at det er nye truslar i horisonten, og at vi set oss sjølv i fare om vi ignorerer desse.

– Ny teknologi kan endre krig. Det gjeld mellom anna kunstig intelligens. I tillegg kan strategisk viktige militærbasar bli utsette for nettangrep. Konfliktane i framtida vil ikkje berre utkjempast på land og til sjøs, slik ein har gjort i tusenvis av år, eller i lufta, som vi har drive med i eit hundreår, men også i verdensrommet og cyberrommet, sa Esper.

Han åtvara òg Europa mot å undervurdere den utfordringa USA meiner Kina utgjer.

– Kina og Russland ønsker å endre verda på bekostning av andre. Det truar den regelstyrte verdsordenen som generasjonar har kjempa for å bygge opp.

Han nemnde mellom anna den pågåande utbygginga av 5G-teknologi. NATO vil ha felles minstekrav til utbyggarar av teknologisk infrastruktur, inkludert ei risikovurdering av utanlandske operatørar. Alliansen nemner ikkje Huawei konkret, men det gjorde Esper.

– Dersom allierte land vel Huawei som 5G-utbyggar, vil det avgrense informasjonsutvekslinga mellom dei allierte.

– Ingen gratispassasjerar

Den amerikanske ministeren sa han var glad for at åtte NATO-land no oppfyller kravet om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar, og at over halvparten av medlemmene har ein plan for å nå dette målet innan 2024.

– Men vi kan og må gjere meir. Ingen kan vere gratispassasjerar når det gjeld den felles sikkerheita vår. Alle må yte sin skjerv, meiner Esper.

