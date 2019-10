Sana: Kampar mellom tyrkiske og syriske styrkar

utenriks

Det er det statlege syriske nyheitsbyrået SANA som opplyser at regjeringsstyrkane vart angripne utanfor Tal Tamr torsdag, og at fleire syriske soldatar vart drepne då dei forsvarte seg mot det tyrkiske angrepet.

Også dei kurdiske SDF-styrkane skulda Tyrkia for å innleie ein større offensiv mot fleire landsbyar, i strid med våpenkvila mellom Tyrkia og Russland.

– Sidan i dag tidleg har terrorgrupperingar, som blir støtta av den tyrkiske invasjonshæren, starta ein større bakkeoffensiv, heiter det i ei pressemelding frå SDF, der det òg står at tusenvis av sivile vart fordrivne. SDF ber samtidig USA gripe inn.

Tyrkia på si side skulda YPG-militsen og PKK for å angripe tyrkarane med dronar og artilleri, og at dei sjølv svarte i sjølvforsvar.

Kampane understrekar kor stor risikoen for vald er i ein situasjon der fleire hærar kjempar om posisjonar på eit avgrensa område langs grensa mellom Syria og Tyrkia.

Kurdarane trekker seg tilbake

Torsdag forlét kurdiske styrkar nordaust i Syria fleire av stillingane sine langs grensa til Tyrkia, i tråd med den russisk-tyrkiske avtalen.

Det stadfesta Russlands viseutanriksminister. Samtidig har russiske styrkar byrja å patruljere delar av grensa mot Tyrkia.

Avtalen mellom Tyrkia og Russland inneber at områda som tidlegare fungerte som ein sjølvstyrt syriskkurdisk region, frå no av skal kontrollerast av Syria, Tyrkia og Russland. Avtalen vart inngått mellom Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under eit seks timar langt møte i Sotsji tysdag.

Dei russiske soldatane fyller no tomrommet som vart skapt då amerikanske styrkar trekte seg ut.

Frist til tysdag

Avtalen gir syriskkurdisk milits ein frist til tysdag. Innan då må dei ha trekt seg ut av ei drygt 30 kilometer brei sone langs den syrisk-tyrkiske grensa.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder torsdag at Syriske demokratiske styrkar (SDF) – som er dominert av den kurdiske YPG-militsen – har trekt seg ut av enkelte område i den austlege enden av grensa.

Men soldatar frå den kurdiske YPG-militsen har framleis mange stillingar langs den 440 kilometer lange grensa mot Tyrkia, ifølgje SOHR.

Erdogan truar

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har trua med å ta opp att offensiven og knuse alle kurdiske krigarar dei måtte støyte på medan landet prøver å sikre områda som er under tyrkisk kontroll.

Tysklands utanriksminister Heiko Maas opplyste torsdag at han reiser til Tyrkia laurdag for å prøve å presse fram ei meir haldbar våpenkvile, to veker etter at Tyrkia innleidde invasjonen sin.

Han refererte òg til eit initiativ frå den tyske forsvarsministeren Annegret Kramp-Karrenbauer om å opprette ei FN-sikra tryggingssone i Nord-Syria med støtte frå EU-soldatar.

EU-fordømming

Samtidig vedtok EU-parlamentet ei fordømming av den tyrkiske invasjonen og oppmoda til å innføre sanksjonar mot Tyrkia.

EU-parlamentet kalla intervensjonen eit grovt brot på folkeretten som undergrev sikkerheita og stabiliteten i heile området, og kravde at Tyrkia trekker seg heilt ut av Syria.

Parlamentarikarane skulda òg Erdogan for å «militarisere» dei 3 millionar flyktningane i Tyrkia og bruke dei til utpressing av EU.

Med den russisk-tyrkiske avtalen mistar kurdisk milits kontroll over ei rekke byar og landsbyar med kurdisk befolkningsfleirtal. Frå før har Tyrkia tatt kontroll over Afrin lenger vest. Mange av dei kurdiske innbyggarane flykta frå byen då tyrkisk-støtta syriske opprørarar rykte inn i 2018. I staden har syrarar frå andre delar av landet flytta inn.

(©NPK)