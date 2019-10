Republikanarar hindra riksrettshøyring i fleire timar

utenriks

Dei amerikanske kongressrepublikanarane er rasande over å ha vorte utelatne frå riksrettsgranskinga mot USAs president Donald Trump. Onsdag storma dei det som var ei lukka høyring i kjellaren i kongressbygningen Capitol Hill.

Vitne til hendinga seier dei republikanske politikarane pressa seg forbi tryggingsvaktene i bygningen. Republikanarane byrja så å rope innvendingar mot at leiarane for demokratane i Representanthuset held høyringa bak lukka dører utan å frigi transkriberinga frå vitneforklaringane, skriv Reuters.

Hendinga onsdag skal vere eit klart brot på dei strenge reglane som gjeld for møterommet kalla SCIF. Rommet er laga for å hindre elektronisk avlytting, og fleire er bekymra for at kongressmedlemmene gjorde alvorlege tryggingsbrot ved å gå inn med mobiltelefonar.

Det politiske stuntet kjem etter at Trump oppmoda republikanarane om å vise tøffare motstand til riksrettsgranskinga. Forklaringa til vitnet Laura Cooper vart utsett i fleire timar. Ho skulle snakke føre både demokratiske og republikanske kongressmedlemmer. Cooper er tilsett i Pentagon, og det var venta at ho skulle få spørsmål om kvifor Trump heldt tilbake 391 millionar dollar i militær støtte til Ukraina.

Den pågåande riksrettsgranskinga mot Trump handlar om i kva grad Trump bad Ukraina om tenester som skulle hjelpe han politisk på heimebane.

