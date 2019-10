Røde Kors fryktar humanitær katastrofe i migrantleir i Bosnia

utenriks

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) bad torsdag om at menneska i leiren straks blir flytta til ein tryggare stad.

Leiren ligg like ved grensa til Kroatia, der mange migrantar og flyktningar har stranda i forsøket sitt på å nå europeiske land lenger nord.

Vucjak-leiren har verken rennande vatn, straum eller toalett, og mange av telta tar inn vatn når det regnar. Leiren består av 80 telt fordelte på om lag 700 bebuarar.

Måndag vedtok lokale styresmakter å slutte å levere vatn til leiren, dermed måtte bebuarane byrje å tigge vatn hos lokale innbyggarar.

Leiren er etablert på ei gammal søppelfylling og i nærleiken av eit felt med landminer som vart lagt ut i samband med krigen frå 1992–1995.

Både FN og EU har i lang tid bedt styresmaktene i Bosnia flytte bebuarane på grunn av dei elendige forholda.

Leiren ligg cirka 8 kilometer utanfor byen Bihac, der styresmaktene har klaga over at regjeringa i Sarajevo ikkje gir dei midlarl til å drive leiren. Manglande finansiering frå sentralt hald var årsaka til at kommunen vedtok å stoppe vassleveransane denne veka.

(©NPK)