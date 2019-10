utenriks

Reuters siterer nyheitsbyrået Interfax.

Frode Berg vart i april dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han vart arrestert i Moskva i desember 2017 og har sete fengsla sidan.

Det litauiske nyheitsbyrået BNS melde førre veke at Russland og Litauen er samde om å utveksle to russarar mot to litauarar og ein ikkje namngitt nordmann som er dømd i Russland. Berg er den einaste nordmannen som sonar ein spiondom i Russland.