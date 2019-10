Morales har erklært siger etter første valrunde

utenriks

For å vinne må Morales sikre seg minst 10 prosentpoeng fleire stemmer enn den næraste motstandaren.

Morales seier at han har sikra seg 46,83 prosents oppslutning, medan sentrumskandidaten Carlos Mesa har fått 36,7 prosent. Resultatet er ifølgje den venstreorienterte presidenten basert på 98 prosent av stemmene.

Opposisjonen har allereie protestert kraftig på dei førebelse resultata, og Mesa seier han ikkje vil anerkjenne resultatet. Han skuldar valstyresmaktene for å ha juksa under oppteljinga for at Morales skulle kunne bli sitjande i ein fjerde periode.

Han har òg oppmoda tilhengarane sine til å halde fram demonstrasjonane for å sikre ein valrunde nummer to.

Morales har dei siste åra vorte skulda for å bli stadig meir autoritær.

(©NPK)