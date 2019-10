Kurdiske styrkar har byrja tilbaketrekkinga i Nord-Syria

utenriks

Det stadfestar Russlands viseutanriksminister torsdag. Samtidig har russiske styrkar byrja å patruljere delar av grensa mot Tyrkia.

Avtalen inneber at områda som tidlegare fungerte som ein sjølvstyrt syrisk-kurdisk region, frå no av skal kontrollerast av Syria, Tyrkia og Russland. Avtalen vart inngått mellom Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under eit seks timar langt møte i Sotsji tysdag.

Dei russiske soldatane fyller no tomrommet som vart skapt då amerikanske styrkar trekte seg ut. USAs tilbaketrekking har i realiteten ført til at den tredelen av Syria som den kurdiskdominerte SDF-militsen tok kontroll over under kampen mot IS, no er i hendene på regimet til Syrias president Bashar al-Assad.

Frist til tysdag

Avtalen gir syrisk-kurdisk milits ein frist til tysdag. Innan då må dei ha trekt seg ut av ei drygt 30 kilometer brei sone langs den syrisk-tyrkiske grensa.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder torsdag at Syriske demokratiske styrkar (SDF) – som er dominert av den kurdiske YPG-militsen – har trekt seg ut av enkelte område i den austlege enden av grensa.

Men krigarar frå den kurdiske YPG-militsen har framleis mange stillingar langs den 440 kilometer lange grensa mot Tyrkia, ifølgje SOHR.

Kampar og bombe

Gruppa melder òg om kampar mellom SDF, som vart oppretta for å kjempe mot IS, og tyrkisk-støtta tidlegare syriske opprørarar ved byen Tal Tamr.

I tillegg er det meldt at fire personar er såra av ei bombe i byen, som no blir kontrollert av tyrkisk-støtta milits.

Med den russisk-tyrkiske avtalen mistar kurdisk milits kontroll over ei rekke byar og landsbyar med kurdisk befolkningsfleirtal. Frå før har Tyrkia tatt kontroll over Afrin lenger vest. Mange av dei kurdiske innbyggarane flykta frå byen då tyrkisk-støtta syriske opprørarar rykte inn i 2018. I staden har syrarar frå andre delar av landet flytta inn.

