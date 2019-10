Internasjonal etterforsking etter funn av 39 døde i England

utenriks

Politiet i Nord-Irland gjennomsøkte natt til onsdag to hus som blir knytte til sjåføren av lastebilen, ein 25 år gammal mann frå Portadown i Nord-Irland. Mannen vart arrestert etter det grufulle funne i ein lastebilkonteinar på eit industriområde i Grays i Essex, aust for London. Han er sikta for drap.

Det er mistanke om at dei 39 døde i samband med menneskesmugling, men dei er ikkje identifiserte, og politiet i fleire land jobbar med å pusle saman reiseruta dei har tatt og kven som står bak.

Politiet trur at sjølve trekkvogna på lastebilen har komme til England frå Irland eller Nord-Irland, medan lastevogna, eller konteinaren, kom til hamna i Purfleet i England med ei ferje frå Zeebrugge i Belgia rett før midnatt tysdag kveld.

Belgisk påtalemakt opplyser at dei etterforskar saka, fortel BBC.

– Vi aner ikkje kor lenge den var i Belgia. Det kan vere timar eller dagar, seier talsmannen til påtalemakta Eric Van Duyse.

Trekkvogna på lastebilen er registrert i Bulgaria av eit selskap som er eigd av ei irsk kvinne, opplyser Bulgarias utanriksdepartement. Men vogna skal ikkje ha køyrt inn i Bulgaria sidan 2017.

Irsk politi prøver å finne ut om irar som eigde eit no nedlagt transportfirma, også har oppretta eit selskap i Bulgaria, som igjen kan ha hyra inn sjåføren som no er arrestert, skriv Irish Times.

Lastebilen med dei døde er flytte til hamna Tilbury, der politiet seier dei vil arbeide med å handtere offera på ein verdig måte og identifisere dei, skriv den lokale nettavisa Echo.

