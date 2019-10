Frankrike foreslår Breton som kandidat til EU-kommisjonen

utenriks

Forslaget blir fremma etter at EU-parlamentet avviste Macrons første val til posten, Sylvie Goulard, den 10. oktober.

Breton var finansminister under avdøde president Jacques Chirac frå 2005 til 2007. Han har fått æra for å ha redda den franske telegiganten France Télécom, som no heiter Orange.

Breton har sidan 2009 vore administrerande direktør i det multinasjonale teknologiselskapet Atos, der han har dobla omsetninga til meir enn 12 milliardar euro.

– Han er ein handlingsmann, som kjenner problema og temaa til industripolitikken, heiter det i ei fråsegn frå Elyséepalasset i Paris.

EU-kommisjonens nye leiar, Ursula von der Leyen, støttar, ifølgje nyheitsbyrået AFP, Macrons val. Men det er EU-parlamentet som står for godkjenninga.

(©NPK)