FN kritiserer Iran for avrettingar av mindreårige

utenriks

Ifølgje FN har Iran frå midten av juli avretta minst 173 menneske, mellom dei to 17-åringar. Organisasjonen peikar i ein ny rapport vidare på at det i fjor var sju rapporterte tilfelle av avrettingar av barn som har gjort lovbrot.

– Akkurat no er det 90 personar som ventar på dødsstraff. Alle var under 18 år då dei visstnok gjorde lovbrotet, skriv Javaid Rehman, som overvakar menneskerettane i Iran for FN, i rapporten. Den vart lagt fram for FNs hovudforsamling onsdag.

Rapporten åtvara òg om at ein forverra økonomisk situasjon i landet særleg vil ramme etniske og religiøse minoritetar. Personar med minoritetsbakgrunn representerer dessutan ein høg del av dei som blir idømd dødsstraff på grunn av skuldingar om tryggingstruslar mot landet.

(©NPK)