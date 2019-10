Auka håp om løysing for spionasjedømte Frode Berg

utenriks

– Eg sa tidleg at eg trudde Frode Berg ville vere tilbake i Noreg før jubileet, seier Kirkenes-ordførar Rune Rafaelsen (Ap) til NTB i heimbyen torsdag.

– Eg har mange gonger brunne meg på å uttale meg bombastisk om det som skal skje på russisk side. Det har eg lært av. Eg er rimeleg trygg på at dette finn ei god løysing om ikkje altfor lenge, men eg er ikkje sikker, seier han.

Torsdag vart det kjent at ein russisk kommisjon som handterer benådingar, tilrår at president Vladimir Putin benådar Berg.

– Dette stadfestar ytterlegare at det finst ein avtale, slik vi har høyrt om den siste veka, seier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til NTB.

Berg (64) vart i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha vorte arrestert av tryggingspolitiet FSB i Moskva i desember 2017. Berg nekta straffskuld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisa.

– Gjer oss sikrare

Litauiske medium melde førre veke at Russland og Litauen er samde om å utveksle to russarar mot to litauarar og ein ikkje namngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den einaste nordmannen som sonar ein spiondom i Russland.

Det litauiske parlamentet skal 7. november behandle eit lovforslag som gjer det enklare å utlevere russarar.

– Vi jobbar ut frå føresetnaden om at utleveringa av Berg vil skje kort tid etter dette, seier Risnes.

Menneskerettskommissær Tatjana Potjaeva i Moskva opplyste torsdag til nyheitsbyrået Interfax at dei har foreslått å benåde Berg. Ho er medlem i benådingskommisjonen.

– No har dei gått ut offentleg på både litauisk og russisk side og stadfesta delar av den historia vi har trudd på i det siste. Det gjer oss endå sikrare på at dette verkeleg er sant, seier Risnes.

Tel ned dagar

Hovudpersonen sjølv hadde torsdag ettermiddag enno ikkje fått høyre om den siste utviklinga, men Bergs russiske advokat Ilja Novikov skulle så raskt som mogleg besøkje han i fengselet for å bringe han dagens nytt.

Risnes understrekar at opplysningane om avtalen som omfattar Frode Berg, ikkje er stadfesta frå offisielt hald i verken Russland eller Litauen.

– Men det vanlege er at ein ikkje stadfestar slike avtalar før dei er gjennomførte. Det er hovudsakleg sannsynleg at det finst ein slik trekantavtale, seier han.

Frå Utanriksdepartementet er bodskapen nøyaktig den same som 14. oktober: Norske styresmakter ønsker å få Berg tilbake til Noreg og jobbar langs ulike spor for å ta vare på interessene hans best mogleg.

– Personleg tragedie

Rafaelsen peikar på at det som no har skjedd, først og fremst er bra for Berg personleg og familien hans.

– Heile saka er ein personleg tragedie for han og familien. Dette er veldig gledeleg, seier ordføraren, som kjenner den pensjonerte grenseinspektøren personleg og har følgt saka hans tett.

Også Bergs støttegruppe er glade for nyheita.

– Det er kjempebra viss det kjem ein benåding frå russisk side, seier leiaren for gruppa Øystein Hansen til NTB.

Tidlegare i oktober stadfesta advokatane at Berg formelt har søkt om benåding. Hansen meiner det ikkje er tilfeldig at nyheita kjem dagen før Russlands utanriksminister Sergej Lavrov besøkjer Kirkenes i samband med 75-årsmarkeringa for frigjeringa frå tysk okkupasjon.