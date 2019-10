USA hevdar over hundre IS-fangar har rømt i Syria etter Tyrkias invasjon

utenriks

– Vi vil seie at talet no er på over hundre. Vi veit ikkje kvar dei er, sa James Jeffrey i ei høyring i utanrikskomiteen i Representanthuset onsdag.

Tyrkia innleidde i byrjinga av oktober ein lenge varsla militæroffensiv mot det nordaustlege Syria, der den tyrkiske presidenten, Recep Tayyip Erdogan, vil opprette ei drygt 30 kilometer brei «sikkerheitssone» på syrisk side av grensa.

Jeffrey viste til at kurdiske soldatar har vore fangevaktarar for IS-fangane og at det har vorte åtvara om at dei som følgje av Tyrkias invasjon, måtte omprioritere ressursane.

– Nesten alle fengsla som SDF har vakta, er framleis sikra. SDF har framleis folk der, sa han. SDF er den kurdiskdominerte opprørsalliansen Syrian Democratic Forces.

Jeffrey sa at USA jobbar så godt dei kan med å overvake situasjonen.

– VI har framleis folk i Syria som jobbar med SDF, og eitt av prioritetsområda er desse fengsla, sa han.

Etter omfattande press, først og fremst frå USA, gjekk Erdogan 17. oktober med på å innstille angrepa for å gi kurdisk milits høve til å forlate området. Tyrkias invasjon skjedde etter at USA gjekk med å trekke ut styrkane sine i området. Grepet har vorte sett på som eit svik mot kurdarane, som har vore USAs næraste allierte på bakken i krigføringa mot IS.

