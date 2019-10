Syrisk kurdar tente på seg sjølv i Genève

utenriks

Mannen møtte onsdag morgon opp ved kontora til FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR). Her dynka han seg sjølv i bensin og tente på, deretter prøvde han å komme seg inn i bygningen.

Han vart alvorleg skadd og flogen til sjukehuset i Lausanne, opplyser ein talsmann for UNHCR, Andrej Mahecic.

– Vi håper han kjem seg. Tankane våre er med han, familien hans og hans kjære, seier Mahecic.

Den 31 år gamle mannen er busett i Tyskland. Han har førebels ikkje komme med noka forklaring på handlingane sine, opplyser ein talsmann for sveitsisk politi.

– Vi kan tenke oss årsaka, men vi har ikkje noko konkret. Det var vanskeleg for han å uttrykke seg sjølv då vi kom, seier Silvain Guillaume-Gentil.

