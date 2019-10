Sterke reaksjonar etter funn av 39 døde i lastebil i Sør-England

utenriks

Det skal vere 38 vaksne og éin tenåring som er funne døde i lasterommet til lastebilen, inne på eit industriområde i byen Grays aust for London.

Politiet veit førebels ikkje kven dei døde er og seier det kan ta lang tid å identifisere dei. Omstenda rundt tragedien er ukjent, men ein av teoriane til politiet er at det kan dreie seg om menneskesmugling.

Det var ambulansepersonell som fann dei døde og tilkalla politiet natt til onsdag, men først på formiddagen vart saka kjent i media. Den 25 år gamle lastebilsjåføren frå Nord-Irland er arrestert og sikta for drap.

Lastevogna, eller konteinaren, kom til hamna i Purfleet i England med ei ferje frå Zeebrugge i Belgia rett før midnatt tysdag kveld. Men politiet trur at sjølve trekkvogna kan ha komme frå Irland eller Nord-Irland.

Trekkvogna er registrert i Bulgaria, på eit selskap som er eigd av ei irsk kvinne, opplyser bulgarske styresmakter. Dei legg til at trekkvogna ikkje har vore i Bulgaria sidan 2017.

Reagerer med sjokk

Sjokk og vantru pregar reaksjonane på nyheita.

– Dette er ein tragedie vi ikkje kan førestille oss og djupt hjarteskjerande, sa statsminister Boris Johnson då han møtte til spørjetime i Parlamentet onsdag, ifølgje BBC.

Dei folkevalde, som elles bruker all sin energi på brexit, tok seg tid til å kommentere saka då dei møttest i Underhuset onsdag.

Fleire av dei gav uttrykk for sjokk over dødsfalla, ikkje minst representanten for valkretsen Thurrock der bilen vart funnen.

– Å låse 39 menneske inne i ein metallkonteinar viser ei forakt for menneskeliv som er vondskapsfullt, sa Jackie Doyle-Price.

Den britiske avdelinga av Amnesty International kallar saka hjarteskjerande.

– Folk som er tvinga til å velje farlege og nokre gonger dødelege ruter til Storbritannia, gjer det fordi den noverande innvandringspolitikken nektar dei trygge og lovlege alternativ, seier Steve Valdez-Raymonds, som er Amnestys ansvarlege for rettane til flyktningar og innvandrarar.

Dover-tragedien

Tragedien vekker minne om ei sak som skaka britane i juni 2000. Den gong vart 58 kinesiske immigrantar funne døde i ein lastebil ved Dover. Ein nederlandsk lastebilsjåfør vart året etter dømt til 14 års fengsel for drap.

Offera vart kvelt etter at sjåføren stengde den einaste lufteluka for å unngå at menneskesmuglinga skulle bli avdekt på ferja mellom Zeebrugge og Dover. To personar overlevde så vidt og vitna i rettssaka mot sjåføren og den kinesiske tolken Ying Guo, som fekk seks års fengsel for menneskesmugling.

I 2015 vart 71 døde personar funne i ein forlaten lastebil i Australia. Politiet mistenkte menneskesmuglarar frå Bulgaria og Ungarn for å stå bak.

