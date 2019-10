Sterke reaksjonar etter funn av 39 døde i lastebil i Sør-England

utenriks

Det var den lokale nettavisa Echo som først melde om saka. Det skal vere 38 vaksne og éin tenåring som er funne døde i lasterommet til lastebilen, inne på eit industriområde i byen Grays aust for London.

Politiet trur lastebilen kom frå Bulgaria, men opplyser at det kan ta lang tid å identifisere dei døde. Dei rykte ut til området natt til onsdag, men først på formiddagen vart saka kjent.

Den 25 år gamle lastebilsjåføren frå Nord-Irland er arrestert og blir etterforska for drap.

Forferding og sjokk beskriv reaksjonane frå politikarar og andre samfunnstoppar etter kvart som saka vart kjent onsdag.

– Dette er ein tragedie vi ikkje kan førestille oss og djupt hjarteskjerande, sa statsminister Boris Johnson då han møtte til spørjetime i Parlamentet onsdag, ifølgje BBC.

Gjennom Irland?

Han opplyste at innanriksdepartementet, som også har ansvar for justisfeltet, vil arbeide tett med politiet i Essex for å finne ut kva som har skjedd.

Den irske statsministeren Leo Varadkar omtaler det heile som ein menneskeleg tragedie, og opplyste at dei undersøker om lastebilen hadde køyrt gjennom Irland.

Politiet meiner lastebilen kom til Storbritannia laurdag, via hamna Holyhead i Wales. Hamna ligg ved Irskesjøen og har mellom anna båtar frå Dublin.

Det ville i så fall vere ei uvanleg rute for ein lastebil som skal frå Bulgaria til Storbritannia. Men Seamus Leheny i det nord-irske transportforbundet FTA påpeikar at dette kan ha vorte oppfatta som ei lettare rute, sidan tryggingskontrollane har vorte trappa opp i Dover og Calais, eit viktig kryssingspunkt mellom det europeiske fastlandet og Storbritannia.

Ei alternativ rute går frå Cherbourg eller Roscoff i Frankrike til den irske hamna i Rosslare. Deretter kan lastebilen ha køyrt til Dublin før ei ny ferje kan ha tatt han til Holyhead.

– Det er ein lang omveg, som vil ta ein ekstra dag, konstaterer Leheny, ifølgje BBC.

Farleg menneskesmugling

Richard Burnett i det britiske godstransportforbundet RHA stadfestar at kontrollane har auka i Dover og Calais og meiner det er lite sannsynleg at bilen hadde vorte kontrollert.

– Denne tragedien viser faren med at migrantgjengar smuglar menneske i lastebilar, seier han, ifølgje The Guardian.

Den britiske avdelinga av Amnesty International kallar saka hjarteskjerande, skriv Sky News.

– Folk som er tvinga til å velje farlege og nokre gonger dødelege ruter til Storbritannia, gjer det fordi den noverande innvandringspolitikken nektar dei trygge og lovlege alternativ, seier Steve Valdez-Raymonds, som er Amnestys ansvarlege for rettane til flyktningar og innvandrarar.

Dover-tragedien

Tragedien vekker minne om ei sak som skaka britane i juni 2000. Den gong vart 58 kinesiske immigrantar funne døde i ein lastebil ved Dover. Ein nederlandsk lastebilsjåfør vart året etter dømt til 14 års fengsel for drap.

Offera vart kvelt etter at sjåføren stengde den einaste lufteluka for å unngå at menneskesmuglinga skulle bli avdekt på ferja mellom Zeebrugge og Dover. To personar overlevde så vidt og vitna i rettssaka mot sjåføren og den kinesiske tolken Ying Guo, som fekk seks års fengsel for menneskesmugling.