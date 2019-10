Kjelde: EU-landa samde om å gi britane utsetjing

utenriks

Ambassadørane i dei 27 EU-landa som er att, møttest i Brussel onsdag for å diskutere vegen vidare etter at det tysdag vart klart at Storbritannias statsminister Boris Johnson sette brexitprosessen på pause etter å ha gått på eit nytt nederlag i Parlamentet.

– Møtet skulle ikkje ta noka formelle avgjerder, og det vart heller ikkje gjort. Men alle var samde om at det er behov for utsetjing for å unngå ein brexit utan avtale. Kor lenge utsetjinga skal vare, blir framleis diskutert, seier den anonyme EU-kjelda onsdag kveld. Det blir antyda at ein dato kan bli bestemt fredag.

EU-president Donald Tusk har tilrådd leiarane i EU-landa å godta ei utsetjing av brexit til 31. januar neste år.

