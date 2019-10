Kina avviser at dei planlegg å byte ut Hongkong-leiar

utenriks

Det er den britiske avisa Financial Times som tysdag melde om dei påståtte planane om avsetje Lam. Avisa viste til ikkje namngitte kjelder, som skal ha vorte informert om planane. Opplysningane går ut på at leiarskiftet vil vere avhengig av situasjonen i byen, som er underlagt Kina, men har eit visst sjølvstyre. Kina vil ikkje etterlate eit inntrykk av at dei gir etter for dei kraftige protestane mot Lam.

Men det heile blir avfeia som «eit politisk rykte med skjulte motiv», av talskvinne Hua Chunying ved Kinas utanriksdepartement.

– Dei sentrale styresmaktene støttar Lam i å få ein slutt på vald og kaos og rette opp igjen orden så raskt som mogleg, seier ho.

Lams kontor vil ikkje kommentere påstandane.

Protestane i Hongkong starta for fire månader sidan då Lam la fram eit lovforslag som opna for å utlevere folk til straffeforfølging i Fastlands-Kina. Lovforslaget vart onsdag formelt trekt, men protestane har halde fram og demonstrantane krev no demokratiske reformer.

Protestrørsla blir sett på som den alvorlegaste utfordringa mot autoriteten i kommunistpartiet på kinesisk jord på tre tiår, skriv Financial Times.

(©NPK)