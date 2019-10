Iraks forsvarsminister: Amerikanske styrkar vil forlate Irak innan fire veker

utenriks

Utanriksminister Najah al-Shammari seier dei amerikanske styrkane berre er mellombels stasjonert i landet, etter at dei har trekt seg ut av Syria.

Den amerikanske forsvarsministeren kom til Iraks hovudstad Bagdad onsdag, for å diskutere situasjonen til dei amerikanske styrkane.

Møtet fann stad dagen etter at irakiske styresmakter sa at dei amerikanske styrkane ikkje har løyve til å bli i Irak.

Esper har tidigere sagt at USAs plan er at soldatane skal stasjonerast vest i Irak, men etter beskjeden frå styresmaktene gjekk han likevel ut med at dette berre var ein mellombels plan.

– Vi vil mellombels vere stasjonerte i Irak før vi tar soldatane heim. Dei kjem heim, sa ministeren i eit intervju med CNN tysdag.

Esper sa òg at amerikanske styresmakter framleis diskuterer ein plan som vil innebere at ei lita gruppe amerikanske styrkar blir igjen i Syria. Dette for å sikre oljefelt i Aust-Syria, og dessutan å halde fram å kjempe mot IS-styrkar.

Det var 9. oktober at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan innleidde ein lenge varsla militæroffensiv mot det nordaustlege Syria, der han vil opprette ei rundt 30 kilometer brei «sikkerheitssone» på syrisk side av grensa. Grunngivinga er at han vil halde syriskkurdisk milits på avstand, og Tyrkia ønsker òg å sende millionar av syriske flyktningar tilbake til Syria og busetje dei i området.

