Teorien til politiet no er at bilen kom frå Zeebrugge i Belgia og inn i Storbritannia via hamna i småbyen Purfleet aust for London.

Tidlegare var ein av teoriane til politiet at lastebilen kunne ha komme til Storbritannia via Irland.

Lastebilen vart funnen inne på eit industriområde i byen Grays rett ved Purfleet natt til onsdag. Då helsepersonell opna lasterommet, fann dei 39 døde menneske. Identiteten til dei omkomne er enno ikkje kjent.

