Ambassadør hevdar Trump kravde gransking mot militær støtte

USAs fungerande ambassadør til Ukraina, Bill Taylor, er eit sentralt vitne i riksrettsprosessen mot den amerikanske presidenten. Saka handlar om i kva grad Trump bad Ukraina om tenester som skulle hjelpe han politisk på heimebane.

Bak lukka dører vitna Taylor om at Trumps krav om at «alt» Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønskte seg, inkludert militær støtte, var avhengig av eit løfte frå Ukraina om å etterforske Joe Biden og sonen Hunter for korrupsjon.

I ei 15-sider lang opningsutsegn som er publisert i fleire amerikanske medium, skisserer Taylor ein kampanje som vart iscenesett av Trumps personlege advokat Rudy Giuliani.

Taylor forklarte at Trump prøvde å halde tilbake militærhjelp til Kiev med mindre den ukrainske presidenten offentleg kunngjorde ei etterforsking av det ukrainske naturgasselskapet Burisma.

Oppsiktsvekkande forklaring

Fleire demokratar som deltok i høyringa i Kongressen, kalla ifølgje The New York Times Taylors vitnesbyrd for oppsiktsvekkande. Demokraten Debbie Wasserman Schultz uttalte at det var «ein av dei mest urovekkande dagane» ho har hatt i Kongressen.

– Det er som om du har eit stort puslespel med tusenvis av brikker på eit bord. Dette fyller mange brikker i det puslespelet, sa Wasserman Schultz til avisa.

Bakgrunnen for skandalen, som no har ført til at demokratane i Representanthuset har innleidd riksrettsgransking av Trump, er at Hunter Biden vart vald i styret i gasselskapet Burisma, og at Joe Biden pressa Ukraina til å kaste ein korrupt riksadvokat.

Det kvite hus: Ein svertekampanje

Taylor fortalde vidare at han i Kiev oppdaga at Trump-administrasjonens "uregemlmessige" bakkanalar var styrt av den personlege advokaten til presidenten, Rudy Giuliani. Han peika i forklaringa òg på «alarmerande omstende" som trua med å øydelegge USAs forhold til ein viktig austeuropeisk alliert.

Vitnemålet til Taylor står i sterk kontrast til dei gjentekne påstandane frå Trump og hans republikanske allierte om at det aldri var ei direkte kopling som involverte undersøkingar av selskapet Burisma eller andre demokratar.

Det kvite hus kallar vitneforklaringa som ein svertekampanje mot president Trump.

– President Trump har ikkje gjort noko gale. Dette er ein koordinert svertekampanje frå venstreorienterte politikarar og radikale ikkje-valte byråkratar som fører krig mot grunnlova, sa pressesekretær i Det kvite hus, Stephanie Grisham, i ei fråsegn.

Ambassadør i mai

Taylor var ambassadør til Ukraina under presidentane George W. Bush og Barack Obama frå 2006 til 2009. Før det hadde han ei rekke diplomatiske postar i Midtausten, var rådgivar for USAs ambassadør til NATO og jobba for tidlegare senator Bill Bradley. Taylor vart fungerande ambassadør til Ukraina etter at Marie Yovanovitch mista posten i mai.

Yovanovitch kravde at Det kvite hus brukte offisielle kanalar når dei skulle be Ukraina etterforske Joe Biden og sonen Hunter for korrupsjon. Yovanovitch har alt vitna for Kongressen og hevda då at Trump pressa utanriksdepartementet til å få henne fjerna.

