Ungarn vil ha eit norsk statsbudsjett i klimakompensasjon

Då han opna haustsesjonen til nasjonalforsamlinga, sa statsminister Orban at målet er at 90 prosent av energiproduksjonen i landet skal vere utsleppsfri innan 2030.

Deretter snakka han om diskusjonen til EU-leiarane om å oppnå ein klimanøytral økonomi for heile unionen innan 2050. Eit stort fleirtal av stats- og regjeringssjefane var samde om dette målet på toppmøtet i juni. Ungarn var eitt av fire land som var imot. Dei andre var Estland, Polen og Tsjekkia.

Orbán meiner målet er innan rekkevidde og at planlegginga for å nå det er i gang.

– Vi treng eit gjennombrot på tre område: fullstendig karbonnøytral straumproduksjon, utfasing av all naturgass og 100 prosent straumdriven transport, seier Orbán. Ei slik endring er ikkje gratis, og han har varsla EU om at landet treng økonomisk hjelp for å nå målet.

– Vi kan få behov for 50.200 milliardar forintar eller 150 milliardar euro. Dette er ikkje umogleg, men det vil ikkje fungere utan omfattande hjelp frå EU. Vi treng det bidraget, seier statsministeren.

Beløpet svarar til rundt 1.550 milliardar kroner til dagens kurs. Til samanlikning legg regjeringa her heime opp til å bruke 1.442 milliardar i statsbudsjettet for neste år.

