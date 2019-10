Ukrainsk journalist dømt til 15 år i fengsel av separatistar

utenriks

Asejev, som jobba både for ukrainske medium og for USA-støtta Radio Free Europe/Radio Liberty, vart tatt til fange av dei russisk-støtta separatistane i juni 2017. No har han altså vorte dømd til 15 år i fangenskapet til separatistane for påstått spionasje og å oppmuntre til ekstreme handlingar.

Separatistane har erklært ein «folkerepublikk» i Donetsk, men ingen land anerkjenner denne.

Radio Free Europes president Jamie Fly seier dommen er forkasteleg.

– Dette er eit forsøk på å stilne den sterke og uavhengige stemma hans. Stanyslav bør lauslatast umiddelbart, seier han.

Ukrainske styresmakter har kjempa mot separatistane aust i landet i over fem år, og konflikten har kosta om lag 13.000 menneske livet. Menneskerettsaktivistar har meldt om fleire tilfelle der folk i aust som støttar Ukraina, har vorte tatt til fange.

(©NPK)