Tyskland forslår internasjonal tryggingssone i Syria

utenriks

Forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer opplyser at ho har fått grønt lys frå statsminister Angela Merkel til å lufte planen for allierte under NATOs forsvarsministermøte torsdag.

Den tyske nasjonalforsamlinga må ta stilling til tysk deltaking i ein eventuell operasjon i Syria, understrekar ho.

Kramp-Karrenbauer meiner Europa passivt har vore vitne til at Tyrkia har rykt inn i nabolandet Syria og meiner at resten av NATO-landa no må komme på banen.

– Spørsmålet er korleis ei internasjonal kontrollert tryggingssone som involverer Tyrkia og Russland bør sjå ut, seier ho.

(©NPK)