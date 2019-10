Studie: Klimaendringar gjer El Niño sterkare

utenriks

Sidan 1970-talet har El Niños danna seg lenger vest i Stillehavet i varmare farvatn, noko som i fleire tilfelle gir sterkare El Niños. Det konkluderer forskarar som har publisert studien i det vitskaplege tidsskriftet Proceedings of National Academy of Sciences, etter å ha undersøkt 33 ulike El Niños frå 1901 og fram til i dag.

Den naturlege oppvarminga i Stillehavet utløyser ekstremvêr over heile kloden. Ein kraftig El Niño kan utløyse tørke nokre stader, som i Australia og India. Andre stader, som i California, kan det utløyse flaum. Dessutan får Stillehavet fleire orkanar under ein El Niño, medan Atlanterhavet får færre.

Grunnen til at El Niño oppstår lenger vest for den internasjonale datolinja er fordi vatnet mot vest er naturleg varmare, meiner forskarane. Før 1978 vart 12 av 14 El Niños danna aust for linja. Etter 1978 vart alle 11 danna meir sentralt eller vest for datogrensa, ifølgje studien.

Over 60 millionar menneske i 13 land trong nødhjelp på grunn av El Niño i 2016, den kraftigaste versjonen av vêrfenomenet som er registrert. 32 millionar av dei ramma var i Afrika.

Studien styrker bevisa for at El Niño-hendingar blir sterkare med klimaendring, men El Niño-ekspert Allan Clarke ved Florida State University har peika på at studien fokuserer for mykje på vasstemperatur.

(©NPK)