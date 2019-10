Seig kamp om brexit i Parlamentet

utenriks

Avtalen med EU vart klar rett før toppmøtet i unionen, der resten av dei 27 medlemslanda godkjente han. Deretter starta Johnsons kamp på heimebane, og han starta ikkje godt.

Laurdag tok Parlamentet igjen kontroll og tvinga regjeringa til å presentere dei nødvendige lovendringane før det blir stemt over avtaleteksten. Det gjentok seg måndag, då Underhusets leiar avviste eit nytt forsøk på å legge fram avtalen til ei såkalla indikativ avstemming, som viser Parlamentets vilje, men som ikkje er bindande.

Seint på kvelden la regjeringa derfor fram lovforslaget – som er bindande og som kan endrast i Parlamentet – og det er denne teksten kampen no står om.

Første runde i ny kamp

Dermed var det duka for første debatt allereie tysdag. Regjeringa har lagt opp ein ambisiøs tidsplan og vil vere ferdig med alle trinn i Underhuset innan torsdag kveld.

Det første store hinderet i den prosessen kjem tysdag kveld når parlamentarikarane skal stemme over lovforslaget for første gong. Blir det nedstemt der, er det i praksis slutt, og den avtalen som no finst, vil vere svært vanskeleg å gjenopplive.

Det betyr likevel ikkje at faren er over for regjeringa dersom avstemminga går deira veg tysdag. Då blir det ein ny runde onsdag, der representantane kan foreslå tillegg til regjeringsforslaget. Då kan dei til dømes legge til vilkår som ein tollunion eller ei ny folkeavstemming.

Det første er uaktuelt for mange som vil ha størst mogleg avstand til EU, og det andre vil gjere det umogleg å komme i mål innan 31. oktober.

Fleire trinn står att

Dersom regjeringa kan nedkjempe alle endringsforslaga, kan dei setje opp tempoet i håp om å bli ferdig til brexitfristen om ni dagar. Etter ei mogleg avslutning i Underhuset torsdag, går saka vidare til Overhuset neste dag. Til slutt må dronninga gi sitt samtykke, noko som berre er ein konstitusjonell formalitet. Til liks med her heime, utøver ikkje monarken noka reell politisk makt.

Men også i Overhuset kan det komme avsporingar i form av tilleggsforslag. Skjer det, må dei tilbake til Underhuset for ny godkjenning.

Etter at prosessen i Storbritannia er ferdig, er det EU-parlamentet som har siste ord. Dei har sagt at dei ventar på utviklinga i London og ikkje vil stemme over avtalen denne veka.

Hard brexit kan unngåast

Skulle Underhuset stemme ned regjeringsforslaget eller vedta vesentlege endringar som gjer at avtalen fell, er det altså vanskeleg å sjå for seg eit vidare liv for han. Det er ikkje det same som at det blir ein avtalelaus brexit eller ein hard brexit.

Forseinkinga på laurdag gjorde at regjeringa måtte be EU om ei utsetjing, nettopp for å hindre ei kaotisk utmelding utan avtale neste veke. Den førespurnaden er ikkje svart på enno, og det er usemje blant medlemslanda om i kva grad britane skal få endå meir tid på seg. Samtidig har EU òg mykje å tape på å ikkje ha eit ordna forhold til Storbritannia.

EU-president Donald Tusk seier tysdag at han snakkar med leiarane i EU-landa om korleis dei skal svare på førespurnaden.

– Som eg sa til Johnson laurdag, vil ein avtalelaus brexit aldri vere vårt val, skriv han på Twitter og signaliserer at EU kan gi ei ny utsetjing. Det har tidlegare komme signal om at ei utsetjing kan vere aktuell dersom britane treng tid til å halde ei ny folkeavstemming eller nyval.

Dragkamp om nyval

Tysdag ettermiddag seier ei kjelde ved kontoret til statsministeren til Sky News at Johnson vil trekke lovforslaget og foreslå nyval dersom Parlamentet går imot tidsplanen hans og EU tilbyr ei utsetjing.

Vallova krev to tredels fleirtal for å skrive ut nyval. Det oppnådde ikkje Johnson då han tidlegare i haust prøvde å tvinge fram eit val. Opposisjonen, med Labour i første rekke, har så langt ikkje vilja gå med på dette. Dei vil sikre at ei forlenging er på plass og at landa ikkje krasjar ut av EU i slutten av denne månaden.

Dersom Storbritannia framleis er EU-medlem 1. november – fredag neste veke – kan det fort gå mot val og endå ein omkamp med brexit i hovudrolla. Johnsons manøvrering hittil tyder på at han i ein valkamp vil profilere seg som folkets forkjempar overfor parlamentsmedlemmer som ikkje respekterar folkeviljen – altså folkeavstemminga i 2016.

