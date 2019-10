Putin og Erdogan samde om Syria-avtale

utenriks

Dei to presidentane møtte kvarandre i den russiske byen Sotsji tysdag.

Erdogan hyllar det han omtaler som ein «historisk avtale», som mellom anna inneber at kurdiske styrkar innan 150 timar, eller seks dagar, skal flyttast 30 kilometer bort frå den 440 kilometer lange grensa mellom Tyrkia og Syria.

Nedteljinga av dei 150 timane startar onsdag, ifølgje Erdogan. Han la òg til at tyrkiske og russiske styrkar i fellesskap skal patruljere området.

– Ifølgje denne avtalen vil verken Tyrkia eller Russland tillate nokon separatistisk agenda på syrisk territorium, sa Erdogan til pressa i etterkant av møtet.

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov opplyser at Russland går med på at Tyrkia kan halde fram offensiven sin i eit avgrensa område 32 kilometer inn på syrisk territorium, ifølgje Reuters.

Har trekt seg ut

Den kurdiske SDF-styrken har opplyst at dei har trekt seg heilt ut av ein 120 kilometer lang sone nær den tyrkiske grensa, i tråd med den fem dagar lange våpenkvileavtalen som vart inngått førre veke.

Mazlum Abdi, sjefen for den kurdiskdominerte opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF), skal ha skrive i eit brev til USAs visepresident Mike Pence at dei har trekt ut «alle YPG-styrkane» frå sona, opplyser ein amerikansk tenestemann.

Trua med å ta opp att offensiv

Det blir rekna med at Russland har nøkkelen til den vidare utviklinga i Nord-Syria med den militære støtta si til Syrias regime og samtidig tett kontakt med Tyrkia.

Før reisa til Sotsji trua Erdogan med å ta opp att offensiven i Syria viss ikkje kurdisk milits fullførte tilbaketrekkinga si i tråd med tyrkiske krav.

– Viss løfta som USA har gitt landet vårt, ikkje blir haldne, vil vi halde fram operasjonen vår frå der vi slutta og med endå større handlekraft, sa Erdogan.

Russiske styrkar rykte inn

Russiske styrkar rykte for få dagar inn i område nordaust i Syria saman med syriske regjeringssoldatar etter ei desperat kurdisk oppfordring om å hindre Tyrkia i å ta ei drygt 30 kilometer brei sone langs grensa til Tyrkia.

Framrykkinga vart gjort mogleg av tilbaketrekkinga til amerikanske styrkar frå område som til no har vore kontrollerte av den kurdiskdominerte SDF-militsen. SDF har dei siste åra vore viktigaste allierte for USA og andre vestlege land i kampen mot IS.

