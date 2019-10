Putin og Erdogan i viktige Syria-samtalar

utenriks

Ein reknar med at Russland har nøkkelen til den vidare utviklinga i Nord-Syria med si militære støtte til Syrias regime og samtidig tette kontakt med Tyrkia.

Før reisa til Sotsji i Russland trua president Recep Tayyip Erdogan med å ta opp att offensiven i Syria viss ikkje kurdisk milits fullfører tilbaketrekkinga i tråd med tyrkiske krav.

– Viss løfta som USA har gitt landet vårt, ikkje blir haldne, vil vi halde fram operasjonen vår frå der vi slutta og med endå større handlekraft, sa Erdogan.

Russiske styrkar rykte for få dagar inn i område nordaust i Syria saman med syriske regjeringssoldatar etter ei desperat kurdisk oppfordring om å hindre Tyrkia i å ta ein drygt 30 kilometer brei sone langs grensa til Tyrkia.

Framrykkinga vart gjort mogleg av tilbaketrekkinga til amerikanske styrkar frå område som til no har vore kontrollert av den kurdiskdominerte SDF-militsen. SDF har dei siste åra vore den viktigaste allierte for USA og andre vestlege land i kampen mot IS.

Ulike ønske

Tyrkia har ytra ønske om at Russland kan overtale Syrias regime til å avstå ein større del av territoriet sitt nordaust i landet, slik at Tyrkia kan sikre at det blir fritt for kurdisk milits.

Kurdarar håper på si side at Russland kan sørge for å halde tyrkarane ute slik at dei kan behalde delar av sjølvstyret som dei har etablert under den åtte år lange krigen.

I Damaskus er likevel haldninga klar: Syrias president Bashar al-Assad ønsker å få kontroll over alle område i landet, både dei sjølvstyrte kurdiske områda i nordaust, områda som Tyrkia allereie har tatt kontroll over langs grensa, og område som framleis er kontrollerte av syriske opprørarar.

Kallar Erdogan for tjuv

Samtidig som Erdogan drog til Sotsji, reiste Assad til den delvis opprørskontrollerte Idlib-provinsen nordvest i landet.

I ein tale til syriske regjeringssoldatar kalla han Erdogan «ein tjuv» og lova å støtte all «folkeleg motstand» mot Tyrkias invasjon. Han lova òg støtte til kurdarane.

– Vi er midt i ein kamp, og det som er rett å gjere, er å samle innsatsen for å minske skadane frå invasjonen, og kaste angriparen ut før eller seinare, sa Assad.

Det store spørsmålet tysdag er likevel kva som vil skje når våpenkvila, som USA forhandla fram, går ut tysdag kveld.

Ifølgje avtalen skal kurdisk milits forlate eit cirka 120 kilometer langt og 30 kilometer breitt område mellom dei to syriske grensebyane Tell Abyad og Ras al-Ain.

Uavklart

Men situasjonen langs resten av den nordaustlege grensa er framleis uklar. På noverande tidspunkt er dei fleste stadene kontrollerte av kurdiskleidde styrkar, med unntak av stadene som førre veke vart tatt av syriske regjeringssoldatar og russarane.

Det er ein situasjon Tyrkia ikkje vil godta. Tyrkiske styresmakter reknar kurdisk milits på både syrisk og tyrkisk side av grensa som «terroristar».

Dei omstridde områda langs grensa er nokre av mest fruktbare i Syria. Her har det tradisjonelt budd mange kurdarar, Syrias største etniske minoritet, men også andre syriske folkegrupper.

Til saman har Tyrkia ein ambisjon om å kontrollere ei 400 kilometer lang «sikkerheitssone» inne på syrisk territorium, som landet vil bruke til å returnere om lag 2 millionar syriske flyktningar. Planen har vorte tolka av kurdarane som ei varsla etnisk reinsing, der planen er å erstatte den kurdiske befolkninga med mellom anna syriske arabarar som opphavleg var busette i andre delar av Syria.

(©NPK)