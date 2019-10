Pompeo: Trump er førebudd på å gripe inn når amerikanske interesser er trua

utenriks

– Vi føretrekker fred framfor krig, seier Pompeo i eit intervju med CNBC måndag.

– Men i tilfelle det blir behov for militær handling, bør du vite at president Trump er fullt førebudd på å gjennomføre den handlinga, seier han etter å ha vorte spurd om kva som skal til for at USA bruker militærmakt i Midtausten-regionen.

Pompeo vil ikkje presisere nøyaktig kva som skal til for at eit slikt scenario vil bli sett i verk, men viser til at USA har gripe inn tidlegare i Syria og er klar til å gjere det igjen, både militært, økonomisk og diplomatisk.

I same intervju blir Pompeo spurt om forholdet sitt til den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan.

– Vi har mange partnarar i Nato, og mange av dei handlar ikkje alltid slik USA skulle ønske dei gjorde. Det betyr ikkje at ein bryt samarbeidet, vi bruker diplomati og amerikansk makt til å prøve å få til ei løysing som er best for USA, samtidig som vi jobbar med desse viktige allierte, seier Pompeo.

Trump kunngjorde for snart to veker sidan at han trekker amerikanske styrkar ut av Nord-Syria. Få dagar etter rykte tyrkiske regjeringssoldatar og tyrkiskstøtta milits inn i det nordaustlege Syria. Trump har fått kraftig kritikk for å ha vendt sine kurdiske allierte ryggen.

Måndag sa Trump at USA «aldri har sagt seg einig i å beskytte kurdarane for resten av deira liv».

– Vi kjem ikkje til å ta det standpunktet. La dei kjempe sjølv, sa Trump.

Sidan den tyrkiske offensiven starta 9. oktober, er minst 114 sivile drepne, og 300.000 menneske er drivne på flukt, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Over 250 SDF-krigarar og 190 tyrkiskstøtta krigarar er drepne i same periode, ifølgje SOHR.

(©NPK)