Naruhito krona i ein litt nedtona seremoni

Naruhito tok offisielt over som keisar 1. mai, dagen etter at faren Akihito hadde abdisert. Det var første gong på 200 år at ein japansk monark gav frå seg trona.

Den offisielle kroninga av den nye keisaren er likevel ikkje fullført før dagens program er unnagjort.

Kroningsdagen byrja med at Naruhito iførte seg kvit drakt og ein svart hatt med ei 60 centimeter høg «mast». Han bad ved fleire heilage stader ved keisarpalasset i Tokyo, før seremonien med om lag 2.000 gjester kunne starte.

Dempa feiring

Gjester frå over 180 land, inkludert kronprins Haakon, er til stades under den høgtidelege kroninga. Dagen blir avslutta med ein seremoni i keisarpalasset.

Feiringa har likevel vorte nedskalert noko i kjølvatnet av tyfonen Hagibis herjinger for litt over ei veke sidan. Uvêret kravde over 80 liv, og mange leitar framleis etter sakna slektningar.

Regjeringa har mellom anna utsett ein parade som hadde til hensikt å vise fram keisarparet for publikum.

Resten av dagens seremoniar skjer likevel som planlagt. Og ein av dei viktigaste delane skjer i det symboltunge romma Matsu-no-Ma (Fururommet) i keisarpalasset. Det er her keisaren tar imot statsministeren, og der han utnemner eller seier opp ambassadørar og statsrådar.

Statsminister Shinzo Abe roper ut «banzai» («lenge leve keisaren») tre gonger, og fullfører kroningsprosessen.

Blant dei eldste til å ta over trona

Då Naruhito som 59-åring tok over Krysantemumtrona 1. mai, var det som den nest eldste nokosinne. Han har lova å legge seg på same linje som faren, mellom anna ved å vise omtanke og omsorg for landsmenn som slit.

Den nye keisaren har studert historie i Tokyo og Oxford, og han har skrive både ei bok og fleire artiklar om japansk historie.

Keisarparet har eitt barn, dottera Aiko (17). Naruitos bror Akishino er for tida kronprins. Og Akishinos son, 13 år gamle Hisahito, er for augneblinken den einaste andre gjenverande etterfølgjaren.

Ei meiningsmåling frå rikskringskastaren NHK tysdag viste at 70 prosent av veljarane i Japan har eit «vennleg eller gunstig» syn på den keisarlege familien.

