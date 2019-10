Litauisk politikar: Inga avklaring for Frode Berg før november

utenriks

Det seier Laurynas Kasciunas i forsvars- og tryggingskomiteen i det litauiske parlamentet til NRK.

Det litauiske nyheitsbyrået BNS melde førre veke at Russland og Litauen er samde om å utveksle to russarar mot to litauarar og ein ikkje namngitt nordmann som er dømd i Russland. Berg er den einaste nordmannen som sonar ein spiondom i Russland.

Torsdag vart det fremma eit lovforslag i det litauiske parlamentet som kan gjere det lettare å utlevere russarane. Dette lovforslaget skal altså parlamentet stemme over 7. november.

Det har tidlegare vore spekulert i om ei lauslating av Berg vil skje i tilknyting til 75-årsmarkeringa av frigjeringa av Finnmark førstkommande fredag.

Den spionasjedømde nordmannen ventar utolmodig på nyheiter om sin eigen situasjon, sa advokaten hans Brynjulf Risnes til NTB tidlegare tysdag.

– Ambassaden besøkte han i går. Han er kjent med rykta om avtalen og er naturlegvis utolmodig, skreiv Risnes i ein SMS til NTB.

– Vi veit dessverre ikkje noko meir om når ei utveksling vil skje, sa han.

Berg vart i april dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han vart arrestert i Moskva i desember 2017 og har sete fengsla sidan.

