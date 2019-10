Karrierediplomat vitnar i riksrettsprosessen mot Trump

utenriks

Høyringa på tysdag er ein del av riksrettsprosessen mot USAs president Donald Trump, som handlar om i kva grad Trump bad Ukraina om tenester som skulle hjelpe han politisk på heimebane.

Taylor, ein erfaren diplomat, er fungerande ambassadør. Han vart i sommar involvert i Trumps forsøk på å presse den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj til å etterforske korrupsjonspåstandar mot Joe Biden, som kan bli Trumps demokratiske utfordrar ved presidentvalet neste år.

Trump tok opp ønska sine i ein telefonsamtale med Zelenskyj i juli, og hadde då i det stille stansa ei utbetaling på 400 millionar dollar som Ukraina trong til kampen mot russiskstøtta separatistar.

Demokratane meiner Trump har brote presidenteiden ved å bruke statsapparatet og «utanforståande aktørar» til å presse Ukrainas regjering til å påverke presidentvalet neste år.

Tekstmeldingar

I etterkant av telefonsamtalen mellom presidentane utveksla Taylor tekstmeldingar med to andre toppdiplomatar. Der stilte han spørsmål ved om USA skulle bruke militærstøtte og eit ukrainsk ønske om eit toppmøte i Det kvite hus som pressmiddel.

«Seier vi no at militærhjelp og eit møte i Det kvite hus avheng av at dei set i gang ei etterforsking?» skreiv Taylor til USAs EU-ambassadør Gordon Sondland.

Ei veke seinare skreiv Taylor til både Sondland og USAs dåverande spesialutsending til Ukraina, Kurt Volker, at han meinte det var galskap å halde tilbake militærstøtte for å få hjelp i ein politisk kampanje. Han la til: «Russarane elskar det».

Tekstmeldingane vart lagt fram for etterretningskomiteane i Representanthuset av Volker, som har trekt seg som følgje av at saka har vorte kjent.

Trump-administrasjonen ville òg ha Ukraina til å undersøke ein teori om at Demokratane hadde ein e-postserver i Ukraina i 2016, noko som er meint å undergrave historia om at Trump fekk russisk hjelp til å vinne valet i 2016.

Både spesialetterforskinga sett i gang av justisdepartementet og ei gransking i Senatet har slått fast at Russland prøvde å påverke valet til Trumps fordel ved å svekke kandidaturen til demokratane Hillary Clinton. Men det er ikkje konkludert med at Trumps valkampmedarbeidarar samarbeidde med Russland.

Innrømming frå stabssjefen

Taylor vart sjef for ambassaden i Ukraina etter at ambassadør Marie Yovanovitch mista posten i mai. Ho hadde kravd at Det kvite hus' brukte offisielle kanalar når dei skulle be Ukraina etterforske Joe Biden og sonen Hunter for korrupsjon. Yovanovitch har alt vitna for Kongressen og hevda då at Trump pressa utanriksdepartementet til å få henne fjerna.

Førre veke medgav Trumps stabssjef Mick Mulvaney på ein pressekonferanse at ein av grunnane til at Trump heldt tilbake militærhjelp til Ukraina, var å få styresmaktene til å etterforske om Demokratanes e-postserverar var i landet. Nokre timar seinare gjekk han tilbake på utsegnene og skulda media for feiltolking.

