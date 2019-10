Johnson opna debatt om ny brexitlov

utenriks

Etter å ha mislykkast to gonger i å få Underhuset til å stemme over avtalen som vart oppnådd med EU før helga, har regjeringa tatt fatt på lovprosessen.

– Eg ber om at vi kjem saman for å granske lovforslaget og så tar den avgjerda landet forventar, slik at vi kan forlate EU med ein ny avtale 31. oktober, sa Johnson då han fekk ordet av Underhusets leiar, John Bercow.

– Eg skulle ønske denne viktige avgjerda vart tatt i ei avstemming laurdag, men eg respekterer den endringa som vart gjort, la statsministeren til.

Planen er å halde den første avstemminga over forslaget tysdag kveld. Dersom det blir vedtatt, held debatten fram onsdag, og då kan parlamentarikarane foreslå endringar. Regjeringas mål er å bli ferdig i Underhuset, slik at lovforslaget kan sendast vidare til behandling i Overhuset og deretter til dronninga for det formelle samtykket hennar.

