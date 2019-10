Jimmy Carter til sjukehus etter nytt fall

utenriks

Ifølgje talskvinna Deanne Congileo har Carter pådratt seg «eit mindre bekkenbrot», men er ved godt mot etter fallet måndag kveld.

Carter, som fylte 95 år 1. oktober, måtte tidlegare i månaden sy 14 sting over eit auge etter å ha snubla og falle heime i huset sitt i Plains i Georgia.

Alt same dag var han likevel på beina igjen og deltok saman med den 92 år gamle kona si, Rosalynn, under eit arrangement i Nashville i Tennessee. Dei to har vore gifte i 73 år.

Måndag fall han på nytt og vart sendt til sjukehus. Opphaldet der blir truleg kortvarig og ifølgje talskvinna ser Carter fram til å reise heim og komme til krefter igjen.

Carter, som var president frå 1977 til 1981, overlevde kreft i 2015. I mai gjennomgjekk han ein hofteoperasjon og har sidan hatt vanskar med å gå. Han er no USAs lengstlevande president og er trass i den høge alderen framleis ein sterk og aktiv forkjempar for menneskerettar.

I 2002 vart han heidra med Nobels fredspris for sin iherdige innsats for å fremme fredelege løysingar på konfliktar, demokrati, menneskerettar og økonomisk og sosial utvikling.

