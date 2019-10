Frankrike lite villig til ny brexit-utsetjing

utenriks

– Vi har venta i tre år på denne avgjerda. Det er viktig at det blir kunngjort no, for det finst ikkje noko anna alternativ enn ein avtalelaus brexit. Og det er ikkje den løysinga vi føretrekker, sa Le Drian til folkevalde i den franske nasjonalforsamlinga tysdag.

– Det viktigaste no er at britane i dag, så fort som mogleg, fortel oss om det blir ja eller nei, heldt Le Drian fram.

Storbritannias statsminister Boris Johnson strevar med å sikre nok oppslutning blant dei folkevalde for den nye brexitavtalen sin med EU.

Underhuset debatterte tysdag kveld lovforslaget om avtalen og skulle etter planen stemme over det seinare på kvelden.

