Flygande taxi testa i Singapore

utenriks

Det førarlause køyretøyet har 18 propellar og er utvikla av det tyske selskapet Volocopter. Under testflyginga hadde det av tryggingsmessige grunnar ein pilot om bord.

Svevetaxien liknar på eit lite helikopter, medan teknologien ligg nærare den ein finn på dronar.

Tett regnvêr tysdag morgon førte til at testen nesten måtte utsetjast, men i siste liten klarna det og den batteridrivne drosja med plass til to passasjerar kunne ta av og fly forbi skyskraparane. Testen varte i 2 minutt og 30 sekund og fann stad ved Marina Bay-området.

Volocopter har allereie gjennomført testar i Dubai, Helsingfors, Tyskland og Las Vegas, men testen i Singapore er den første i sentrum av ein by.

Det er planlagt at Singapore blir blant dei første som får eit svevande taxitilbod, og selskapet håper det kan skje innan to til fire år. Viss alt går bra, er planen å introdusere det i andre asiatiske byar, der trafikkork har vorte ei mare for befolkninga.

– Vi siktar på å få det til i Jakarta, Manila og Bangkok fordi dei har stort behov for det, og i India og Kina òg, seier Volocopters toppsjef Florian Reuter.

Den kinesiske bilprodusenten Geely er blant eigarane i Volocopter. Men dei blir neppe åleine på marknaden. Både Uber og Kitty Hawk, begge med base i USA, har liknande utviklingsprosjekt på gang. Kitty Hawk blir mellom anna støtta av Larry Page, ein av Googles grunnleggarar.

