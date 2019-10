Boeings Max-krise blir verre og verre

utenriks

Den siste utviklinga i saka har fått fleire til å stille spørsmål ved om flytypen 737 MAX 8 kan godkjennast og produksjonen blir sett i full gang igjen så raskt som Beijing håper. Selskapet har alt berekna tap på 8,4 milliardar dollar, som følgje av at flytypen vart sett på bakken.

Ingen flyselskap har så langt kansellert bestillingar av MAX-flya, men produksjonen er trappa ned. Ein full produksjonsstans kan medføre oppseiingar og endå høgare kostnader for Boeing. Tapet kan ende på til saman 17,2 milliardar dollar, anslår analytikarar frå Bank of America Merrill Lynch, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Måndag sat Boeing-styret i eit fem timar langt møte for å diskutere situasjonen, og neste veke skal konsernsjefen, Dennis Muilenburg, svare på spørsmål i Kongressen. Muilenberg har vorte fråtatt vervet som styreleiar, og dermed er spekulasjonane i gang om framtida hans som Boeing-sjef.

Samtidig rasar Boeing-aksjen på børsen. I handelen fredag og måndag gjekk verdien på aksjen ned med til saman 18 prosent, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Sett på bakken

Alle flya av Boengs nye fly flaggskip 737 MAX 8 har stått på bakken sidan flyulykka i Etiopia i mars, der 157 menneske omkom. Det var den andre ulykka med flytypen på kort tid. I oktober i fjor døydde 189 menneske i ein flystyrt like etter avgang frå Jakarta i Indonesia.

Undersøkingar tyder på at feil i eit manøvreringssystem på flya. Dataprogrammet MCAS skulle tre i kraft viss flyet var i ferd med å stegle i lufta. Det skulle føre til at flynasen automatisk vart vend nedover, men pilotane i dei to ulykkesflya greidde ikkje å overstyre denne rørsla og få kontroll på maskina.

Pilot varsla om problem

Førre veke vart det kjent at ein pilot som testa systema til flyet i ein simulator, hadde meldt frå om problem med MCAS-programmet til ein kollega. Dei føderale luftfartsstyresmaktene i USA FAA kritiserte fredag selskapet for ikkje å ha delt denne informasjonen. No blir det spekulert i om striden vil forseinke godkjenninga Boeing treng for å få flyet på vengene igjen.

Boeing har forsvart seg med at problema piloten melde om, oppstod i eit simulatorprogram som ikkje fungerte som det skulle og framleis var under testing.

Men striden mellom FAA og Boeing har ført til at fleire akskjeanalytikarar justerte ned vurderinga si av Boeing-aksjen, med børsfall som resultat.

Ei internasjonal gransking har tidlegare slått fast FAA mangla kapasitet og ekspertise til å føre kontroll med datasystema i 737 MAX 8-flya.

