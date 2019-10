Arkitekt saksøker konserthall i Paris etter å ha fått gigantrekning

utenriks

Då prosjektet vart lansert i 2006, vart det sagt at bygget skulle koste 173 millionar euro. Då det stod ferdig i 2015 to år forseinka, viste det seg at kostnadene enda på 386 millionar euro.

I 2017 sende Philharmonie de Paris derfor ei rekning på 170 millionar euro til arkitekten bak konserthallen, Jean Nouvel. Inkludert i rekninga var ei bot for forseinka levering, skriv The Guardian.

No saksøker Nouvels kontor konserthallen for pengekravet dei kallar for «totalt ute av proporsjonar».

Nouvels advokatar seier kravet frå Philharmonie de Paris er svært uvanleg sidan det berre rammar arkitekten og ikkje alle andre som er involvert i eit byggeprosjekt.

Både frå oppdragsgivar og oppdragsstakar har det vore skuldingar om feilstyring av prosjektet som følgje av at det vart forseinka.

Spektakulære Philharmonie de Paris har fleire konsertsalar. Bygget, som ligg i nordaustlege Paris, rommar òg utstillingslokale og øvingslokale.

Jean Nouvel har tidlegare uttalt at Philharmonie de Paris er det mest prestisjefulle prosjektet han har gjort i karrieren sin, men i ettertid har han distansert seg frå utsegna. Han deltok ikkje på opninga av bygget og sa at han ikkje var klar for det.

(©NPK)