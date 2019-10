Underhuset fekk ikkje stemme over brexitavtalen på nytt

utenriks

Bercow meiner verken forslaget, altså den nye avtalen med EU, eller dei politiske omstenda er vesentleg endra sidan laurdag.

– Avgjerda mi er derfor at det ikkje blir stemt over denne saka på nytt i dag, sa Bercow.

Laurdag bestemte Underhuset at dei nødvendige lovforslaga må leggast fram før avtalen blir tatt opp til votering. Umiddelbart etterpå sa regjeringa at dei ville prøve å fremme avtalen igjen i byrjinga av veka.

Leiaren bestemmer

Bercow har vurderte dette basert på ein regel om at same sak ikkje kan leggast fram igjen og igjen i same parlamentssesjon med mindre det har vore vesentlege endringar.

Den same regelen vart brukt til å hindre Theresa May i å legge fram avtalen sin til endå ei avstemming etter å ha tapt tre avstemmingar i vår. Avgjerda er Bercows åleine, i kraft av vervet han har.

Leiaren for Underhuset, som er konservativ og brexitmotstandar, sa at han hadde vurdert argumentet om at omstenda var forskjellig måndag frå laurdag fordi statsminister Boris Johnson i mellomtida har sendt eit brev til EU og bedt om ei utsetjing av utmeldinga.

Det argumentet vog likevel ikkje tungt nok til at Bercow ville tillate at eit likelydande forslag vart lagt fram berre 48 timar etter at det ikkje fekk gjennomslag. Han forklarte det mellom anna med at det handlar om respekt for det Underhuset allereie har vedtatt.

– Det ville vere ei gjentaking og skape uorden dersom det vart opna for ei ny avstemming i dag, sa Bercow då han kom med avgjerda si.

– Eg har prøvd å gjere plikta mi og gjere det eg meiner er rett, og det er oppgåva til dette embetet, la han til.

Lovforslag først

Bercow presiserte at den riktige rekkefølgja no er å behandle lovforslaga før avtalen, i tråd med avstemmingsresultatet på laurdag. Regjeringa må dermed søke støtte for avtalen gjennom lovvedtak, og det er venta at eit lovforslag blir lagt fram seinare måndag.

Målet er å få avtalen vedtatt, godkjent i Overhuset og signert av dronninga innan den planlagde brexitdatoen 31. oktober. men det er framleis uklart om regjeringa vil klare å sikre fleirtal for den nye utmeldingsavtalen eller lovforslaga.

Vil ut 31. oktober

Brexitminister Stephen Barclay har bedt parlamentarikarane vedta den nye lova «slik at vi kan gå vidare og ta fatt på prioriteringane til folket, som helse, utdanning og kamp mot kriminalitet».

– Dette er moglegheita som finst til å forlate EU med ein avtale 31. oktober. Dersom Parlamentet ønsker å respektere folkeavstemminga, må det støtte forslaget sa Barclay, over tre år etter at britane stemte for å forlate EU.

Sjølv om han vart tvinga til å be EU om ei utsetjing, er Johnsons plan framleis å forlate EU 31. oktober.

EU har så langt ikkje svart på førespurnaden om ei utsetjing, men Tyskland har signalisert at landet kan støtte ei kort utsetjing, om det er nødvendig for å unngå at britane går ut utan ein avtale.

(©NPK)