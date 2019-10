USA har redusert talet på soldatar i Afghanistan

utenriks

USAs øvstkommanderande i landet, general Austin S. Miller, stadfestar overfor The New York Times at det no er rundt 12.000 soldatar i landet.

Dette er rundt 2.000 færre enn det som tidlegare har vore kjent.

President Donald Trump varsla tidlegare i år tilbaketrekking av drygt 5.000 soldatar frå Afghanistan, og forsvarsminister Mark Esper sa i helga at planen er å redusere talet til rundt 8.600.

Den amerikanske forsvarsministeren understrekar i likevel at ei tilbaketrekking føreset ein fredsavtale med Taliban.

– Målet er framleis ein fredsavtale på eitt eller anna tidspunkt. Det er den beste vegen å gå, sa Esper.

Forhandlingane mellom USA og Taliban braut saman i september.

(©NPK)